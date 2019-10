Kết luận nguyên nhân hai bé song sinh ở Nghệ An tử vong sau tiêm vắc xin

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi sự việc xảy ra, Sở đã thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quy trình điều trị và xác định nguyên nhân tử vong của các bé. Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này ở Hà Nội vào và cán bộ Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Hội đồng chuyên môn đánh giá, việc tiêm chủng vắc xin được tiến hành đúng quy trình, quy định. Nguồn vắc xin được kiểm định chặt chẽ, quá trình vận chuyển, bảo quản cũng đảm bảo. Thái độ của đội ngũ y, bác sĩ rất tích cực, phù hợp với quy định của ngành...

Bước đầu, Hội đồng chuyên môn kết luận, 2 bé gái tử vong không liên quan đến tiêm chủng vắc xin mà do bệnh “rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, thể rối loạn chuyển hóa a xít béo”.

Ông Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết “rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, thể rối loạn chuyển hóa a xít béo” là một bệnh lý có tính chất di truyền, tiên lượng bệnh tử vong 100% nếu xuất hiện ở trẻ sơ sinh. Hội đồng chuyên môn khẳng định có đủ bằng chứng để kết luận hai bé gái bị bệnh lý này.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 9.10 sản phụ Nguyễn Thị Hồng Thái (31 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) sinh mổ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Hai bé gái cân nặng 3,1 kg và 3,3 kg chào đời an toàn.

Sau khi khám sàng lọc, sáng 11.10, cả 2 bé được chỉ định tiêm vắc xin viêm gan B. Hơn 4 tiếng sau, bé thứ nhất trớ sữa, đột ngột suy hô hấp, tím tái, khó thở. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng chiều cùng ngày bé đã tử vong.

Sau khi bé thứ nhất tử vong, bé thứ hai cũng đột ngột tím tái, lờ đờ, phản xạ chậm. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy hô hấp sơ sinh chưa rõ nguyên nhân và chuyển bệnh nhi tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An điều trị nhưng đến chiều 12.10, cháu bé cũng tử vong.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, ngày 11.10, có 18 cháu được tiêm chủng vắc xin viêm gan B cùng lô thuốc này tại bệnh viện, nhưng 16 cháu còn lại không có biểu hiện gì khác thường.