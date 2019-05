Kết nối đô thị thông minh ở TP.HCM: Nhiều quận, huyện chưa sẵn sàng

Chưa tương thích kết nối

Lắp 200 camera chất lượng cao ở những vị trí quan trọng Liên quan hệ thống camera, mới đây Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý cần xác định những vị trí quan trọng, nhạy cảm để lắp đặt camera. Trước mắt xác định khoảng 200 địa điểm quan trọng để gắn camera chất lượng cao. Camera lắp đặt tại những địa điểm này phải có chức năng nhận dạng được mặt người. Trung tâm giám sát camera an ninh Công an Q.5 được xem là điển hình về trung tâm giám sát camera ở quận, huyện. Cuối năm 2016, khi khánh thành trung tâm này, Công an Q.5 cho hay hệ thống trung tâm tích hợp camera ở Q.5 có nhiều tính năng hiện đại như: nhận diện khuôn mặt, báo động khi có tụ tập đông người, cảnh báo khi có người lạ xâm nhập khu dân cư vào đêm khuya hay cảnh báo cháy nhanh… Đây cũng là những tính năng mà IOC đang xây dựng

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng công an Q.5, cho hay trung tâm camera Q.5 kết nối camera ở 15 phường theo hai dạng. Dạng thứ nhất là khoảng 1.000 camera ở các phường đổ về công an các phường và dạng thứ hai hơn 400 camera được lọc lại đổ dữ liệu về trung tâm camera của công an quận. Nhưng đến nay Trung tâm giám sát camera an ninh Công an Q.5 vẫn chưa kết nối vào IOC vì đường truyền thấp so với yêu cầu.

Đại diện Sở TT-TT cho biết hiện trong số 1.200 camera có hơn 400 camera được lấy từ sở ngành, quận huyện (Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn; các quận: 1, Phú Nhuận, Gò Vấp) và gần 800 camera từ nguồn xã hội hóa. IOC cũng có khoảng 100 camera từ Công an TP nhưng sẽ kết nối bằng hệ thống riêng và sử dụng khi cần thiết. Theo số liệu của Sở TT-TT, hiện tại nhiều quận, huyện chưa sẵn sàng kết nối, đổ dữ liệu về IOC.

“Nhiều quận thực hiện lắp đặt camera từ rất sớm nhưng công nghệ chưa tương thích để kết nối về IOC”, một cán bộ Sở TT-TT thực hiện dự án kết nối camera cho biết.

Sẽ công bố quy chuẩn kết nối

Ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở TT-TT, cho hay trước đây các quận, huyện có những sáng kiến xã hội hóa, vận động người dân gắn camera. Tuy nhiên, dù đã có hướng dẫn ngay giai đoạn đầu từ phía sở ngành chuyên môn, nhưng việc kết nối camera chỉ ở cấp phường, xã lên quận, huyện chứ chưa liên thông quận, huyện lên TP. Chất lượng camera cũng chỉ ở mức để quan sát chứ chưa đặt vấn đề về phân tích, xử lý nâng cao hình ảnh.

Theo ông Cường, sau khi TP có đề án xây dựng TP thông minh, trong quá trình rà soát, Sở TT-TT phát hiện nhiều hệ thống camera của đơn vị, quận, huyện chưa sẵn sàng cho việc kết nối. “Sở TT-TT đã rà soát, công bố về các quy chuẩn camera, quy chuẩn kết nối để các quận, huyện theo đó thực hiện”, ông Cường nói và nêu ví dụ trước đây hệ thống camera Q.Gò Vấp cũng không thể kết nối nhưng sau khi Sở TT-TT hướng dẫn và có sự điều chỉnh thì hệ thống camera của quận này kết nối được với IOC.

Cũng theo ông Cường, sắp tới, Sở TT-TT sẽ thiết kế hoàn chỉnh; hệ thống phải có những camera trên cao để bao quát, phát hiện đám cháy; camera tầm trung gắn ở những cột đèn để quan sát giao thông, an ninh trật tự, nhận dạng khuôn mặt; camera tầm thấp để có thể quan sát điểm ngập, mặt đường…