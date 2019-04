Đã có IOC, TP.HCM quản lý đô thị bằng công nghệ

IOC làm được những gì ?

IOC gồm hai khối chính gồm: Tiếp nhận, điều phối và giám sát xử lý phản ảnh; Trung tâm thông tin điều hành. Hiện nay, IOC đã tích hợp được dữ liệu hình ảnh từ 1.107 camera giám sát giao thông của công an TP.HCM, camera của Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, hệ thống camera an ninh trên địa bàn các quận, huyện và khu vực để kết nối thành một hệ thống camera tập trung. Ngoài các tính năng cơ bản phục vụ giám sát giao thông, an ninh trật tự..., hệ thống camera giám sát tập trung còn được bổ sung tính năng nâng cao như: nhận dạng khuôn mặt, hành vi, hành động, quản lý đám đông, truy tìm dấu vết phương tiện, đo đếm mật độ lưu thông, đếm số lượng phương tiện; phát hiện và nhận diện âm thanh, tiếng nổ; nhận diện khói, đám cháy thông qua hình ảnh...

Ngoài ra, các thông tin hoạt động quan trọng của các lĩnh vực chính quyền điện tử, giáo dục, y tế, quy hoạch đô thị, kinh tế - tài chính… đều được giám sát liên tục qua các chỉ số điều hành, đánh giá, tổng hợp, báo cáo cho lãnh đạo TP.HCM.