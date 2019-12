Khắc phục công trình thủy lợi 23 tỉ đồng hư hỏng… do mưa

Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch MobiFone , nói trước toà mình viết đơn tự thú, xin khắc phục hậu quả do chịu quá nhiều áp lực và muốn tâm được thanh thản.

Một cơ sơ sản xuất nước tăng lực giả nhãn hiệu nổi tiếng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang truy tìm tài xế và chiếc ô tô tông bà cụ đi tập thể dục lúc sáng sớm tử vong, sau đó kéo thi thể nạn nhân lên vỉa hè rồi bỏ đi.

Người đi đường phát hiện một thi thể cháy xém bên vệ đường, bên cạnh là chiếc xe máy bị bể nát. Công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ giang hồ vây nhốt xe chở công an, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định điều chuyển công tác 3 sĩ quan công an về Phòng Cảnh sát cơ động.