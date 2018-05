Khai quật tử thi để điều tra lại nghi án giết người từ 2012

Ngày 23.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã thông báo cho gia đình bà Đào Thị Hoa (57 tuổi, ngụ xã Bắc Thành, H.Yên Thành; nguyên kế toán trưởng Bệnh viện H.Yên Thành) về quyết định khai quật tử thi bà Hoa để khám nghiệm, điều tra lại nguyên nhân cái chết.

Trước đó, thân nhân bà Hoa có đơn đề nghị làm rõ cái chết của bà Hoa, cho rằng đây là vụ án giết người xảy ra vào ngày 12.9.2012 tại núi Động Nen (xã Bắc Thành, H.Yên Thành), không phải là vụ tự tử như kết luận của Công an H.Yên Thành.

Sau khi có chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát và Công an Nghệ An... ngày 16.5, Công an H.Yên Thành ra thông báo hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết của bà Hoa.