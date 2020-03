'Khai tử' KCN Biên Hòa 1, KCN lâu đời nhất Việt Nam, vào năm 2021?

Công nhân Tổng công ty may Đồng Nai tại KCN Biên Hòa 1

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ (văn bản số 307/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng ngày 7.10.2009). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) khảo sát, xây dựng phương án di dời. Theo tính toán của Sonadezi từ năm 2015, lộ trình thực hiện được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (2015 - 2017) thực hiện chuyển đổi 56 ha; giai đoạn 2 (2018 - 2021) chuyển đổi 155 ha và giai đoạn 3 (2022 - 2025) chuyển đổi 113 ha còn lại. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 15.700 tỉ đồng.

Tuy nhiên từ đó đến nay, quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại và chậm trễ. Hiện hồ sơ chuyển đổi lại phải làm lại từ đầu do chính sách pháp luật đã thay đổi và không còn phù hợp.

Hiện Còn nhiều DN hoạt động trong KCN Biên Hòa 1 Ảnh: Đức Nguyễn

Trong một lần trả lời chất vấn cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai mới đây liên quan đến tiến độ di dời KCN Biên Hòa 1, Giám đốc Sở KH-ĐT Đồng Nai Hồ Văn Hà giải thích sự chậm trễ có nguyên nhân khách quan do chính sách pháp luật hiện nay đã thay đổi, như: luật Đấu thầu, luật Đầu tư và chính sách hỗ trợ di dời nhà máy hết hiệu lực … Đồng thời, ông Hà cũng thừa nhận nguyên nhân chủ quan do đơn vị lập đề án chưa có kinh nghiệm, còn nhiều lúng túng do đây là đề án chuyển đổi công năng KCN đầu tiên trong cả nước.