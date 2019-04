Khám nghiệm tử thi 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương

[VIDEO] Lời khai của nghi phạm vụ thảm sát Bình Dương khiến 3 người chết Chiều 24.4, Công an tỉnh Bình Dương có thông tin chính thức về thảm sát làm 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng ở khu phố Tân Ba (P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên, Bình Dương).

Các nạn nhân của vụ thảm sát gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi).

Theo thông tin của Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 7 giờ ngày 24.4, chị Trần Minh Phương (con gái bà Cúc, mẹ cháu Ngân) đi làm về thấy nhà bà Cúc khóa trái cửa và nhìn vào bên trong thì phát hiện cháu Ngân nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu xung quanh.

Sau đó, chị Phương gọi hàng xóm cùng phá cửa để vào trong nhà và phát hiện bà Cúc, em Trần Thị Quỳnh Nhi chết với nhiều vết thương trên người

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (thứ 2 từ phải sang) đến hiện trường vụ án

Nhận được tin báo, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thu thập chứng cứ của vụ án. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã trưng cầu các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an hỗ trợ điều tra làm rõ vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai biết thông tin liên quan đến vụ án vui lòng liên hệ đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương (số 615 Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, điện thoại 0989 951795 gặp điều tra viên tên Lê Xuân Sang) hoặc đến cơ quan Công an nơi gần nhất để hỗ trợ điều tra làm rõ vụ án.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày, Cơ quan chức năng đã đưa thi thể 3 nạn nhân về nhà xác bệnh viện đa khoa Bình Dương để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi.

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, đã đến hiện trường của vụ án thăm hỏi động viên thân nhân gia đình nạn nhân và các lực lượng tham gia điều tra phá án, truy bắt hung thủ.

Hiện trường vụ thảm sát là căn nhà bà Cúc vẫn đang được công an bảo bệ nghiêm ngặt.