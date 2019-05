Khám sức khỏe lái xe “bỏ lơ” tâm thần

Một số vụ người tâm thần lái ô tô gây họa - Ngày 21.11.2015, một người đàn ông lái xe BMW lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì va chạm với xe máy và bỏ chạy. Khi bị CSGT chặn bắt, người này tông vào xe đặc chủng. Do kẹt xe nên tài xế BMW mới tấp vào lề và chốt cửa cố thủ. Người nhà nam tài xế sau đó đến và xuất trình bệnh án… tâm thần của tài xế. - Ngày 20.10.2018, Nguyễn Xuân Lộc (24 tuổi, ngụ Đắk Nông) bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi giết người. Khi bị bắt, Lộc đang điều trị tại BV Tâm thần TP.Đà Nẵng. Lộc liên quan đến 2 vụ án khiến 2 người chết vào năm 2011 và 2016. Năm 2011, sau khi Lộc được xác định là người chủ mưu và xúi giục 8 thanh niên khác gây ra án mạng khiến một người tử vong, đầu năm 2012, cơ quan công an trưng cầu giám định tâm thần, kết quả xác định Lộc bị tâm thần. Trong thời gian điều trị bệnh tâm thần, Lộc đi KSK và đủ tiêu chuẩn thi sát hạch GPLX hạng B2 tại tỉnh Đắk Nông. - Ngày 19.4.2019, ông Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) lái xe bán tải gây tai nạn tại Bà Rịa - Vũng Tàu rồi bỏ chạy. Bị người dân yêu cầu dừng lại, ông Chủng lấy một cây rìu chém bị thương người đi đường và tiếp tục bỏ chạy với tốc độ 83 km/giờ trong khu vực đô thị. Khi CSGT Bà Rịa - Vũng Tàu ra hiệu lệnh dừng xe, ông này không chấp hành, vượt đèn đỏ, tiếp tục bỏ chạy về hướng TP.Bà Rịa. Đại úy Chu Quang Sáng và một chiến sĩ CSGT của tổ tuần tra lên xe chuyên dụng đuổi theo thì bị ông Chủng ép xe ngã xuống đường khiến 2 chiến sĩ bị thương; đại úy Sáng đã tử vong sau đó. Tuy nhiên, người thân của ông Chủng đã đến Công an TX.Phú Mỹ thông báo ông này đang điều trị tâm thần. Ông Chủng có bằng lái xe hạng C năm 2018.