Khám xét kho lúc nửa đêm, phát hiện 120 kg 'chất lạ' nghi cocain

Ngày 8.5, ông Phạm Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết theo báo cáo của Công an tỉnh Tiền Giang, đêm 6.5, các trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra đối với nguồn nguyên liệu của Công ty TNHH Uni - President ở Khu công nghiệp Trung An (trên địa bàn TP.Mỹ Tho).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ gần 120 kg ' chất lạ ', chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ, nghi là cocain , một loại ma túy nguy hiểm bị nghiêm cấm.

“Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành các bước để xác định 'chất lạ' đó là chất gì để có hướng xử lý đúng theo quy định pháp luật. Hiện chưa thể cung cấp thông tin nào thêm có liên quan đến vụ việc này. UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo và theo dõi việc điều tra vụ này”, ông Tuấn nói.

Theo Sở KH-ĐT Tiền Giang, Công ty TNHH Uni - President tại Tiền Giang hoạt động từ tháng 7.2016 trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.