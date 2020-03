Khám xét nơi ẩn náu của nghi phạm sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân

Phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh thành, sáng 27.3, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã đưa Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) đến các nhà trọ mà y từng ẩn náu để khám xét, tiếp tục thu giữ các tang chứng, vật chứng của vụ án.

Công an hiện đang khám xét một phòng trọ nơi nghi phạm này ở Q.9, TP.HCM. Đây là nơi Tâm ẩn náu hàng chục giờ đồng hồ để tránh sự truy lùng ráo riết của cơ quan điều tra.