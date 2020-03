Vụ sát hại trụ trì chùa Quảng Ân: Lập chuyên án, cử trinh sát rà soát nghi can

Chiều 25.5, đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, cho biết Cơ quan CSĐT vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ sát hại trụ trì ở chùa Quảng Ân.

Công an Bình Thuận đã thành lập Ban chuyên án để điều tra vụ án sát hại sư trụ trì ở chùa Quảng Ân . Ban chuyên án do đại tá Phạm Thật làm Trưởng ban. Ban Chuyên án cũng cử nhiều tổ trinh sát rà soát, sàng lọc các nghi can để truy tìm hung thủ