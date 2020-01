Phát hiện xyanua trong phủ tạng nạn nhân vụ đột tử sau khi uống trà sữa

Tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội giết người , theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự, sáng nay 3.1.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam bị can Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội giết người.