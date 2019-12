Truy tìm hung thủ sát hại gia đình người Hàn Quốc, đốt ô tô phi tang

Tối 21.12, Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp Công an Q.7, Công an Q.2 điều tra nguyên nhân, truy tìm hung thủ sát hại một gia đình người Hàn Quốc tại ngôi nhà nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng (P.Tân Phong, Q.7).

Bàng hoàng nghi án cô gái Hàn Quốc bị giết rồi đốt ô tô ở TP.HCM

Vụ án mạng làm 1 phụ nữ tử vong, người đàn ông và bé gái 16 tuổi bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 ngày 21.12, người dân sống ở KP.Hưng Phước 1 (khu đô thị Phú Mỹ Hưng) nghe tiếng la thất thanh của một người đàn ông Hàn Quốc phát ra từ ngôi nhà trên.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Công an P.Tân Phong có mặt dùng xà beng cạy cửa vào bên trong nhà kiểm tra. Bên trong nhà, công an phát hiện 1 phụ nữ đã tử vong, người đàn ông bị thương ở cổ, bé gái 16 tuổi bị thương và 1 bé trai đang hoảng loạn. Người đàn ông, bé gái được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an xác định, 4 người Hàn Quốc nói trên là 1 gia đình (vợ chồng và 2 đứa con).

Trong lúc công an đang điều tra thì tại khu vực gần cầu Thủ Thiêm (Q.2), người dân phát hiện một chiếc ô tô bị đốt cháy rụi trên bãi đất trống. Qua xác minh, ô tô bị đốt cháy chính là ô tô của gia đình bị tấn công tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Theo nguồn tin PV Thanh Niên, đến tối 21.12, Công an TP.HCM đã xác định được hung thủ là một người đàn ông Hàn Quốc, đang tiến hành truy bắt.

Theo đó, rạng sáng 21.12, hung thủ leo tường rào vào nhà của gia đình nạn nhân, ra tay sát hại người vợ, cắt cổ người chồng, dùng dao đâm vào bụng bé gái 16 tuổi. Sau khi gây án, hung thủ đã lấy 4 chiếc điện thoại và ô tô của gia đình nạn nhân tẩu thoát. Theo nhận định ban đầu từ công an, nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhiều khả năng là do mâu thuẫn. Hung thủ thực hiện một mình, gây án chuyên nghiệp

Đến 22 giờ cùng ngày, danh tính 3 người trong gia đình người Hàn Quốc bị tấn công được xác định là ông Yoon Sang-yong (50 tuổi) và vợ là bà Jung Yuong-sook (49 tuổi), con gái tên Yoon Jeong-yi (16 tuổi).