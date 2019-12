Danh tính gia đình 3 người Hàn Quốc bị sát hại ở Phú Mỹ Hưng

Tối 21.12, liên quan đến vụ giết người, lấy xe ô tô của một gia đình Hàn Quốc tại nội khu Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Q.7 (TP.HCM), Công an Q.7 đã xác định được danh tính gia đình người bị sát hại.

Diễn tiến vụ việc, khoảng 1 giờ 40 cùng ngày, một người đàn ông đột nhập vào 1 ngôi nhà số nội khu Hưng Phước 1, dùng hung khí tấn công gia đình ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và vợ là bà Jung Yuong Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Công an đang truy bắt nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc ở TP.HCM

Sau khi gây án, đối tượng đã lấy đi xe ô tô 4 chỗ biển số 50LD -121.02 (được xác định là biển số giả) của gia đình bị hại, đậu ngoài đường phía trước nhà, và điều khiển xe rời đi.

Theo nhận định ban đầu từ công an, nghi can gây ra vụ án mạng ở nội khu Hưng Phước 1 là một người Hàn Quốc. Nghi can này lấy xe gia đình nạn nhân, chạy về phía khu vực cầu Thủ Thiêm (Q.2) rồi đốt xe phi tang