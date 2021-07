Khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho dân

TP.HCM là địa phương duy nhất đã triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân đến thời điểm này. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết HĐND TP đã thông qua gói an sinh hỗ trợ người dân gặp khó vì đại dịch với tổng kinh phí 886 tỉ đồng, hỗ trợ 6 nhóm đối tượng, trong đó có 226.000 LĐ tự do. Tính đến 13.7, đã có 46% LĐ tự do được hỗ trợ. Dự kiến ngày 15.7, TP.HCM kết thúc chi trả cho các LĐ tự do giãn cách từ ngày 31.5 - 2.6; đồng thời tiếp tục triển khai hỗ trợ đợt 2 trong 15 ngày giãn cách, với mức 50.000 đồng/người/ngày. Những đối tượng còn lại của Nghị quyết 68 sẽ thực hiện quyết liệt, hoàn thành công tác hỗ trợ ngay trong tháng 7. Dự kiến từ nay đến 23.7, TP sẽ bước vào đợt cao điểm chi trả tiền cho người LĐ bị ảnh hưởng. Ngoài ngân sách, TP.HCM vận động các nguồn khoảng 87 tỉ đồng để hỗ trợ người LĐ.