Khánh Hòa: Đến ngân hàng giao dịch, trên đường về bị phạt 'ra đường không chính đáng'

Chiều 1.10, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Chủ tịch UBND P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang ( Khánh Hòa ) cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Viết Dũng và sẽ mời ông Dũng lên UBND phường để giải quyết khiếu nại việc ông Dũng bị phạt 2 triệu đồng vì lý do 'ra đường không chính đáng'.

Trước đó, ngày 29.9, ông Nguyễn Viết Dũng (34 tuổi, P.Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang) đến Ngân hàng Vietcombank Nha Trang (ở P.Vạn Thắng) để thanh toán tiền hợp đồng cho doanh nghiệp đối tác của công ty mà ông Dũng làm Phó giám đốc.

Khi ông Dũng chạy xe về đến đường Thống Nhất thì có một các cán bộ yêu cầu dừng xe. Mặc dù ông Dũng đã xuất trình giấy tờ và có hóa đơn GTGT - phiếu hạch toán của ngân hàng vừa cấp khoảng 15 phút nhưng các cán bộ này vẫn cho rằng ông Dũng ra đường với lý do không chính đáng. Lý do ông Ngô Thái Nguyên, Công an P.Vạn Thắng đưa ra là tại thời điểm đó, ông Dũng chỉ có giấy đi đường, không có giấy xét nghiệm âm tính.

Tiếp đó, ông Ngô Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Dũng vì “đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cụ thể: Ra đường không có lý do chính đáng để đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 ”.

Đến ngày 30.9, UBND P.Vạn Thắng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Dũng, mức phạt là 2 triệu đồng, do ông Ngô Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND P.Vạn Thắng ký.

