Khẩu trang y tế xuất sang Trung Quốc chống virus Corona có phải xin giấy phép?

Điều kiện xuất khẩu đối với khẩu trang y tế Theo quy định tại điều 40 Nghị định 36/2016/NĐ-CP và Nghị định 169/2018/NĐ-CP, khẩu trang y tế có tác dụng ngăn ngừa virus cúm, do vậy, các loại khẩu trang có chức năng này được coi là trang thiết bị y tế. Vì vậy, việc xuất khẩu đổi với khẩu trang y tế phải tuân theo quy định như đối với xuất khẩu trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, do khẩu trang y tế không chứa các loại chất ma tuý và tiền chất nên không cần làm thủ tục xin giấy phép xuất khẩu, song phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau: - Đối với tất cả các loại trang thiết bị y tế nói chung và khẩu trang y tế nói riêng, phải làm thủ tục phân loại thiết bị y tế, bởi các đơn vị đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế. Đối với khẩu trang y tế thường, áp dụng theo quy tắc phân loại số 4 và được phân loại A. - Sau khi có kết quả phân loại A, doanh nghiệp làm thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khẩu trang y tế. - Sau khi làm thủ tục công bố cho khẩu trang thì khẩu trang y tế đã có thể lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, để xuất khẩu, doanh nghiệp cần làm thêm giấy chứng nhận lưu hành tự do cho khẩu trang (theo yêu cầu của nước nhập khẩu).