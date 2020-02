Bộ Công an cảnh báo khẩu trang chống virus Corona kém chất lượng

Theo Bộ Công an, trước nguy cơ của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona và sự gia tăng đột biến nhu cầu của người dân về một số mặt hàng, vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và các loại thuốc tăng cường miễn dịch,... một số đối tượng tại các thành phố lớn trong cả nước đã gia tăng đầu cơ, nâng giá, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.

Từ 1 - 4.2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đã hướng dẫn hệ thống lực lượng trong toàn quốc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đấu tranh, xử lý 26 vụ việc liên quan đến các hành vi nêu trên. Qua đó, đã phát hiện, thu giữ hơn 422.000 khẩu trang y tế các loại và gần 4.000 chai dung dịch rửa tay không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Điển hình, ngày 3.2, tại khu vực Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, tổ công tác của C03 phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra 1 xe tải biển số 34C-201.83 do Vũ Văn Khoa là chủ xe, phát hiện 25.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ, xuất xứ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 1.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt phát hiện một ô tô chở 300.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp, không có giấy tờ hợp lệ, có dấu hiệu xuất lậu đi Trung Quốc.

Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xử lý cương quyết đối với các cơ sở, cá nhân có biểu hiện buôn bán, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đầu cơ, găm hàng, nâng giá các mặt hàng y tế. Nếu người dân phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật tương tự nêu trên, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ theo đường dây nóng của Công an các đơn vị, địa phương.