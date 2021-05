Khen thưởng Công an Đà Lạt bắt nhanh nhóm 'nữ quái' trộm điện thoại du khách

Chiều 4.5, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến trụ sở Công an TP.Đà Lạt gặp mặt, khen thưởng đột xuất Đội CSHS (Công an TP.Đà Lạt) vì đã bắt nhanh nhóm ‘nữ quái’ chuyên trộm điện thoại của du khách ở chợ đêm Đà Lạt dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Đại tá Trần Minh Tiến (giữa) - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho 2 cá nhân ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Trần Văn Hiệp ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Công an TP.Đà Lạt, nhất là lực lượng CSHS trong việc kịp thời điều tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp, móc túi tại khu vực chợ đêm Đà Lạt. Những vụ án được công an triệt phá đã tạo niềm tin cho du khách và người dân; qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài bằng khen, ông Trần Văn Hiệp thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng thưởng động viên 20 triệu đồng cho Đội CSHS, Công an TP.Đà Lạt.