Kinh hoàng cảnh vác rựa chém người tại khu Hòa Bình ở trung tâm Đà Lạt

Công an TP.Đà Lạt cho biết lúc 11 giờ 45 phút ngày 17.3 đã bắt được 2 nghi can dùng rựa chém ông T.K.L (55 tuổi, ngụ đường Phạm Hồng Thái, P.10, TP.Đà Lạt) dã man tại khu Hòa Bình (Đà Lạt) xảy ra lúc nửa đêm 16.3. Hai nghi can chém người dã man bị bắt là Nguyễn Minh Tài (27 tuổi, ngụ H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận ) và Mã Hữu Hội (27 tuổi, ngụ P.5, Q.11, TP. HCM).

Tài và Hội cùng tang vật gây án đêm 16.3 ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, vào đêm 16.3, khi Tài lái xe máy đến khu Hòa Bình thì ông L. đang ngồi nhậu bên hè phố (lối vào chợ lầu Đà Lạt) đã ném chai rượu ra đường làm Tài suýt té ngã. Giữa Tài và ông L. lời qua tiếng lại, sau đó Tài bỏ đi.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 16.3, Tài rủ thêm Hội (ở cùng nhà trọ), dùng xe máy của Hội (nhưng che biển số) mang theo 2 chiếc rựa quay lại khu Hòa Bình. Khi thấy ông L. đang đi trên đường, Tài và Hội dùng rựa chém ông L khiến nạn nhân gục tại chỗ

Ông L. bị thương tích nặng mất nhiều máu do 2 vết chém ở chân trái và đùi phải, nhờ được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, từ clip người dân ghi lại cảnh chém người dã man, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Lạt) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự cCông an tỉnh Lâm Đồng) đã bắt "nóng" Tài và Hội vào trưa 17.3 tại một nhà trọ trên đường La Sơn Phu Tử (P.6, Đà Lạt).

Tang vật gây án chém ông L được Tài và Hội cất giấu dưới nệm ẢNH: LÂM VIÊN

Tại phòng trọ này, công an thu giữ 3 chiếc rựa cất giấu dưới nệm, trong đó có 2 chiếc mà Tài và Hội dùng chém ông L., cùng chiếc xe máy làm phương tiện gây án. Cơ quan chức năng còn thu giữ 2 bộ đồ khi Tài và Hội mặc đi chém ông L.

Hiện nay Công an Đà Lạt đang tạm giữ 2 nghi can chém người dã man tại khu Hòa Bình để điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.