Khó chặn dịch nếu khai báo gian dối

Truy tìm 2 người Trung Quốc

trốn khỏi nơi cách ly Ảnh: Công An cung cấp Tính đến chiều 20.2, cơ quan chức năng TP.Dĩ An (Bình Dương) vẫn chưa tìm thấy 2 người Trung Quốc trốn cách ly tập trung sau khi nhập cảnh trái phép vào VN, là Ly Dong Jia (ảnh, trái - 20 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc; đặc điểm là tóc ngắn chẻ hai mái, người gầy, trên tay trái có hình xăm cây thánh giá) và Xu Wei (ảnh, phải - 32 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; người mập, tóc ngắn, cánh tay phải có hình xăm). Trong ngày 20.2, cơ quan công an yêu cầu người dân nào phát hiện 2 người Trung Quốc đặc điểm như trên thì báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đỗ Trường - Công Nguyên