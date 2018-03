Khoan phá tường quán karaoke để dập lửa

Đến 11 giờ sáng nay, 25.3, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke Kinh Dom (thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh).

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh này đã huy động tất cả lực lượng Cảnh sát PCCC, cơ động, Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để tập trung dập lửa. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo đại tá An, do quán karaoke bị cháy ở vị trí trên cao và quán được thiết kế bịt kín cả 4 bên nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt bê tông từ tầng 4 ngôi nhà để tiếp cận vào bên trong dập lửa. Trong quá trình dập lửa, thượng úy Hoàng Trọng Điệp, cán bộ thuộc PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh, bị thương ở tay, phải nhập viện cấp cứu.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, sau nỗ lực dập lửa bằng việc phun nước vào đám cháy ở tầng 3 và tầng 4 không hiệu quả, lực lượng PCCC đã chuyển sang phương án dùng máy cắt bê tông và dùng búa tạ phá tường để tiếp cận vào trong. Hiện có 8 phòng hát ở tầng 4 đã bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ thiết bị, vật dụng bên trong. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, 25.3, nhân viên của quán karaoke Kinh Dom phát hiện khói và lửa bốc ra từ tầng 3 và tầng 4 của quán, nên hô hoán nhau bỏ chạy và báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) thành phố Hà Tĩnh đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa

Một số hình ảnh vụ cháy quán karaoke mà Thanh Niên ghi lại được: