Khoảng 1.000 trường học ở Mali phải đóng cửa vì bạo lực và khủng bố

Tin từ Bộ Ngoại giao ngày 16.1 cho biết, ngày 15.1, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc , đã chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an để nghe Báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình chính trị, an ninh của Mali, hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc nhằm ổn định tình hình Mali (MINUSMA) và thảo luận về Kế hoạch hoạt động của MINUSMA trong thời gian tới.

Ông Jean-Pierre LaCroix, Phó tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình trình bày báo cáo của Tổng thư ký và ông Tiébilé Dramé, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Mali (qua video trực tuyến) đã có phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, tình hình an ninh Mali đang xấu đi, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung đất nước. Bạo lực và khủng bố hoạt động gia tăng nhằm vào dân thường , quân đội chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ MINUSMA, làm nhiều người chết và bị thương; hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa. Khoảng 1.000 trường học phải đóng cửa, trẻ em không được đến trường học hành, tạo ra những bất ổn xã hội và cơ hội cho các nhóm vũ trang chiêu mộ trẻ em và thanh thiếu niên.

Đại diện Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an với cương vị Chủ tịch Hội đồng tháng 1.2020

Về tình hình thực hiện thỏa thuận Hòa bình và Hòa giải tại Mali năm 2015 (Thỏa thuận An-giê), mặc dù đã có một số hoạt động thảo luận, trao đổi giữa Chính phủ Mali và các bên liên quan, nhưng nhìn chung chưa có nhiều tiến triển thực chất trong triển khai các nội dung được quy định trong Nghị quyết 2480 của Hội đồng Bảo an như: cải tổ hiến pháp Mali, phân cấp phân quyền, cải tổ an ninh, phát triển khu vực miền Bắc và đàm đảm bảo sự tham gia đầy đủ, thực chất và hiệu quả của phụ nữ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ghi nhận việc Chính phủ Mali đã tổ chức các phiên về “đối thoại quốc gia bao trùm” từ tháng 10 đến 12.2019.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Ngoại giao Mali cũng cho biết kết quả đạt được của các phiên đối thoại quốc gia vừa qua, gồm 4 nghị quyết về: tổ chức bầu cử quốc hội trước khi Quốc hội kết thúc nhiệm kỳ ngày 2.5; tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp; tái triển khai lực lượng quốc phòng và an ninh đã được tổ chức lại ở toàn lãnh thổ Mali, và xem xét một số điều khoản nhất định của Thỏa thuận Hòa bình 2015.

Bộ trưởng Ngoại giao Mali cũng nhấn mạnh cam kết của Chính phủ thực hiện Thỏa thuận An-giê.

Quang cảnh phiên họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Bên cạnh ghi nhận những nỗ lực thực hiện Thỏa thuận An-giê, nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình an ninh đang xấu đi tại Mali, lên án các cuộc tấn công khủng bố, bạo lực dưới mọi hình thức; nhấn mạnh việc bảo vệ người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1.2020, đã có bài phát biểu với tư cách đại diện quốc gia, chia sẻ quan ngại với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các nước về tình hình an ninh tại Mali; lên án các cuộc tấn công nhằm vào thường dân , các lực lượng an ninh Mali và MINUSMA.