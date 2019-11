Khởi công nhà máy có hệ thống xử lý nước thải 2.500 m3/ngày đêm

Sáng 15.11, tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi (H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra lễ khởi công nhà máy gia công sản xuất vải và hàng may mặc Whitex - Dung Quất do Công ty TNHH Whitex Textiles Industries Việt Nam (Malaysia) làm chủ đầu tư; trong đó có hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 2.500 m/ngày đêm do Công ty phát triển công nghệ và môi trường Á Đông (AsiaTech Group) tổng thầu thiết kế và thi công, với tổng giá trị hơn 1,2 triệu USD.