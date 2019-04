Khởi tố 1 bị can trong đường dây vận chuyển 640 kg ma túy đá

Tối 27.4, trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết bị can trong đường dây vận chuyển 640 kg ma túy đá và 100 bánh heroin xuyên quốc gia vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là Võ Văn Giáp (45 tuổi, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Riêng Võ Mạnh Linh (30 tuổi, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An), nghi phạm bị tình nghi có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy nói trên và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định tạm giữ hình sự hiện vẫn đang nằm trong diện điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau quá trình theo dõi, vào khoảng 15 giờ ngày 15.4, Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, ập vào nhà của ông Phạm Văn Thi (66 tuổi) ở số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An), bắt quả tang Võ Mạnh Linh và 4 nghi phạm khác đang có hành vi chuẩn bị đưa một lượng ma túy rất lớn lên xe tải để chở đi nơi khác.

Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp Ma túy đá và heroin được các nghi phạm vận chuyển ngụy trang trong loa thùng

Khám xét chiếc xe, công an thu giữ 60 loa thùng, bên trong chứa 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, công an xác định Võ Văn Giáp có liên quan đến đường dây ma túy này nên ra lệnh giữ người và khám xét khẩn cấp nhà ở của Giáp. Tại đây, công an tạm giữ 9 sổ tiết kiệm với số tiền trên 7,5 tỉ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỉ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Tiến hành kiểm tra ở một số địa điểm cất giấu ma túy của đường dây này trên địa bàn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 60 kg ma túy đá và 60 bánh heroin.

Qua thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định hơn số lượng hơn 489 kg ma túy đá mà Công an tỉnh Nghệ An thu giữ tại cánh đồng muối ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào ngày 17.4 là cùng chung đường dây vận chuyển ma túy

Đến ngày 24.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Văn Giáp và Võ Mạnh Linh để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.