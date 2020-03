Khởi tố 1 bị can vụ 76 người ‘phê’ ma túy trong quán karaoke ở Hà Tĩnh

Chiều nay, 31.3, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An), để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thượng tá Thành, Quý là 1 trong số 76 người bị đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại quán karaoke My Friend (ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) vào rạng sáng ngày 26.3.

Cơ quan điều tra xác định, khi đi dự sinh nhật bạn tại quán karaoke My Friend, Quý mang theo trong người 1,7053 gram Methamphetamine (ma túy dạng đá) và 2,0934 gram Ketamine (thuốc lắc) để cho bạn bè sử dụng.

“75 người còn lại chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy”, thượng tá Thành nói.

Bên ngoài quán karaoke My Friend treo biển tạm nghỉ vì dịch Covid-19 để qua mặt cơ quan chức năng Ảnh: Tân Kỳ

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau thời gian theo dõi, vào khoảng 1 giờ sáng 26.3, Công an huyện Nghi Xuân chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào quán karaoke My Fiend

Mặc dù bên ngoài quán treo biển tạm nghỉ vì dịch Covid -19, nhưng trong quán, lực lượng công an phát hiện 76 người đang hát hò và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tất cả 76 người đều dương tính với chất ma túy.