Phát hiện 76 người 'bay lắc' trong quán karaoke treo biển tạm nghỉ vì dịch Covid-19

Sáng nay, 26.3, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết vụ việc 76 người đang "bay lắc" trong quán karaoke treo biển tạm nghỉ vì dịch Covid-19 (đóng trên địa bàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) được đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện vào rạng sáng cùng ngày.

"Trong số 76 người này thì có 25 nữ. Tại hiện trường, chúng tôi thu giữ một số tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy. Hiện tất cả những người này đang được cách ly tại chỗ để phân loại và phòng dịch Covid-19 và xử lý theo pháp luật", thượng tá Thành nói.

Qua test nhanh, 76 người này đều dương tính với chất ma túy Ảnh Tân Kỳ

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, vào khoảng 1 giờ sáng 26.3, Công an huyện Nghi Xuân chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào quán karaoke My Fiend ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 76 người đang hát hò và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tất cả 76 người đều dương tính với chất ma túy

Qua khai báo của các đối tượng thì 57 người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An, số còn lại thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, trong số này còn có một số người vừa trở về từ Lào.

"Chúng tôi đang tiến hành cách ly toàn bộ 76 người này tại chỗ trong vòng 14 ngày để phòng dịch Covid-19 ", một cán bộ điều tra Công an huyện Nghi Xuân, nói.