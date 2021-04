Khởi tố 14 bị can tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 26.4, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 14 bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trước đó, ngày 26.12.2020, Đinh Xuân Hiền (29 tuổi) và Đinh Công Quân (31 tuổi, cùng ngụ Thái Bình) điều khiển ô tô chở 4 người Trung Quốc từ Hà Nội vào TP.HCM thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ tại hầm Hải Vân.

Cả hai khai nhận tham gia đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên ở biên giới phía bắc, theo đường bộ về Hà Nội và tiếp tục đi ô tô vào miền Nam để vượt biên sang Campuchia làm việc cho các nhóm tội phạm đánh bạc, lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc điều hành. Giá trọn gói cho mỗi người vượt biên thành công từ 28 - 40 triệu đồng.

Sau khi khởi tố, bắt giam Quân và Hiền, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục bắt giữ 14 bị can ở nhiều tỉnh, thành như Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên…

Theo Công an TP.Đà Nẵng, từ năm 2020 đến nay đã triệt xóa 16 đường dây đưa người nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ; khởi tố 55 bị can, trong đó 11 bị can người Trung Quốc, hiện đã xét xử 7 vụ.