Khởi tố 2 bị can đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới Campuchia

Chiều 30.6, Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Văn Quên (34 tuổi) và Vann Nath (37 tuổi, cùng trú tại tỉnh Kandal, Campuchia) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Trước đó, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 18.6, lực lượng An ninh thuộc Công an H.An Phú (An Giang) phối hợp cùng Công an xã Khánh An (H.An Phú) phát hiện Đỗ Văn Quên và Vann Nath sử dụng vỏ lãi đi từ Campuchia sang khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An để rước Đặng Thị Thu Thảo (22 tuổi, ngụ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Huỳnh Thị Ngọc Anh (29 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc) và Seng Sóc Ny Vi Sa (23 tuổi, ngụ H.Tri Tôn, An Giang) để đưa trái phép sang Campuchia.

Bị can Vann Nath nghe công an đọc lệnh bắt Ảnh do công an cung cấp

Trong lúc Quên và Nath điều khiển vỏ lãi chở Thảo, Ngọc Anh và Vi Sa sang Campuchia thì công an ập đến bắt giữ. Lúc này, Nath và Thảo nhanh chân nhảy xuống sông bỏ trốn, lực lượng bắt giữ được: Quên, Ngọc Anh và Vi Sa.

Lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra và truy tìm 2 đối tượng bỏ trốn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, công an phát hiện Thảo trốn trong nhà dân ở địa phương nên mời về làm việc. Riêng Vann Nath bỏ trốn đến ngày 26.6 thì đến Công an H.An Phú đầu thú.

Quên và Nath khai nhận, đã tham gia đưa người từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ đầu tháng 6 và đã đưa trót lọt khoảng 15 người qua Campuchia để lấy tiền công từ 250.000 - 300.000 đồng/người.

Công an H.An Phú đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ngọc Anh, Thảo và Vi Sa về hành vi xuất cảnh trái phép.