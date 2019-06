Khởi tố 2 công an xông vào nhà dân đánh người gây thương tích

Ngày 4.6, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Duy Linh (thượng úy, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Châu Đốc) và Nguyễn Minh Luân (thiếu úy, Đội cảnh sát quản lý hành chính Công an TP.Châu Đốc) cùng về hành vi cố ý gây thương tích