Tạm đình chỉ 2 cán bộ công an đánh dân

Ngày 11.2, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ 2 cán bộ công an là anh em ruột, đang công tác tại Công an TP.Châu Đốc gồm: thượng úy Nguyễn Duy Linh, Đội cảnh sát hình sự và thiếu úy Nguyễn Minh Luân, Đội cảnh sát quản lý hành chính.