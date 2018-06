Một công an xã bị tố cáo cùng côn đồ đòi nợ, đánh người tại trụ sở

Chiều 14.6, bà Nguyễn Hồng Nghi, Chủ tịch UBND xã Lương Bình, H.Bến Lức (Long An), cho biết Ủy ban kiểm tra của xã vào cuộc kiểm tra sau khi nhận đơn tố cáo một công an xã cùng côn đồ đi đòi nợ và đánh người tại trụ sở công an

“Nội dung tố cáo đã rõ, nếu xác minh đủ cơ sở sẽ xử lý nghiêm”, bà Nghi nói.



Theo đơn tố cáo của ông T.H.Th. (48 tuổi, ngụ ấp 5, xã Lương Bình), khoảng 19 giờ ngày 5.6, ông T.T.H. (27 tuổi), Công an xã Lương Bình đi cùng 2 thanh niên tên là Quân và Lộc đến nhà ông để tìm con trai ông Th. đòi tiền nợ

Tại đây, cả 3 lớn tiếng hăm dọa, dùng ổ khóa đập xuống nền gạch, yêu cầu phải trả tiền ngay nếu không sẽ “xử theo kiểu giang hồ”. Khi ông Th. nói điện thoại báo công an thì H. liền vỗ ngực tự xưng là công an của xã và nói nếu có điện cũng chẳng ai tới và giải quyết được gì. Do không lấy được tiền, cả 3 cho hẹn ngày trả rồi lên xe chạy đi.

Sau đó, ông Th. làm đơn tố cáo ông H..