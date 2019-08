Khởi tố 3 bị can làm giả giấy khám sức khỏe

Thượng tá Phạm Quốc Việt, Phó trưởng công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết ngày 3.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Sơn khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Đặng Lê Anh Giang (26 tuổi), Đỗ Đình Toàn (38 tuổi) và Đặng Văn Đô (cha ruột Giang, cùng ở TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn) về tội làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức nhà nước . Trong đó, công an đã bắt giam Toàn và Đô, còn Giang cho tại ngoại.