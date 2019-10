Khởi tố 3 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu DO dỏm

Chiều 30.9, thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt giam 3 bị can gồm: Bùi Đình Chương (42 tuổi, ngụ H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương; Nguyễn Mạnh Hiệp (72 tuổi, quê Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH môi trường Dung Quất (trụ sở ở H.Bình Sơn) và Nguyễn Thanh Phong (45 tuổi, quê Cần Thơ) về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả

Tối 21.9, tại kho xăng dầu của Công ty vận tải Đình Chương ở xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn, Đội CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an H.Bình Sơn bắt quả tang nhóm người đang sử dụng ống dẫn đưa chất lỏng sang xe bồn chứa dầu DO để pha trộn . 3.000 lít dầu trên xe bồn này là dầu giả, không có giấy tờ chứng minh.

Tiếp đó, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty môi trường Dung Quất, công an phát hiện nhiều thiết bị, hóa chất để sản xuất dầu giả.

Ông Hiệp khai bắt đầu sản xuất dầu dỏm từ tháng 8.2018 và đã bán cho ông Chương 300.000 lít. Sau khi mua dầu dỏm về, ông Chương chỉ đạo nhân viên tháo kẹp chì trên các bồn chở dầu để trộn lẫn dầu dỏm rồi cung cấp cho các cửa hàng xăng dầu trong, ngoài tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 30.9, UBND H.Bình Sơn đã thưởng nóng cho Ban chuyên án của Công an H.Bình Sơn 5 triệu đồng; Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng thưởng cho Công an H.Bình Sơn 4 triệu đồng vì có thành tích phá đường dây sản xuất dầu DO dỏm