Công an phát hiện đường dây sản xuất, mua bán dầu giả liên tỉnh

Sau thời gian theo dõi, tối 21.9, trinh sát Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ (Đội CSKT), Công an H.Bình Sơn bắt quả tang một nhóm người ở kho xăng dầu của Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương (xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn) đang sử dụng ống dẫn đưa chất lỏng sang xe bồn dầu BS 76K - 6468 của Công ty THHH MTV vận tải Đình Chương có chứa dầu D.O để pha trộn. Kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện 3.000 lít dầu trên xe bồn này là dầu giả , không có giấy tờ chứng minh.