Ngày 20.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can nguyên là cán bộ công an của Trại tạm giam T16 (Bộ Công an) về hành vi thiếu trách nhiệm để người giam giữ trốn theo điều 301 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Văn Thắng, đều nguyên là cán bộ quản giáo; Nguyễn Thái Hoàng, nguyên cảnh sát bảo vệ. Trước khi bị khởi tố, 3 người này đã bị tước quân tịch.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm để người giam giữ trốn theo điều 301 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Như Thanh Niên đã đưa tin, các bị can Kiên, Thắng và Hoàng có liên quan đến trách nhiệm quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân, dẫn đến việc 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) bỏ trốn khỏi phòng biệt giam thuộc Trại tạm giam T16 vào rạng sáng 11.9. Cả 2 tử tù này sau đó đã bị lực lượng thuộc Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ

Thái Sơn