Khởi tố 3 người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ tại bệnh viện

Chiều 11.5, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ an) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi), Nguyễn Văn Thủy (56 tuổi) và Nguyễn Thanh Đa (49 tuổi, đều ngụ thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng . Cả 3 bị can được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, công an xác định, đêm 11.2, một nữ bệnh nhân là người thân của 3 bị can nói trên đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An phải chuyển tuyến ra Hà Nội điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thành Luân đang làm thủ tục để chuyển bệnh nhân đi thì 3 người nói trên yêu cầu phải có bác sĩ đi cùng xe cứu thương chuyển bệnh nhân. Bác sĩ này giải thích theo quy định của bệnh viện thì không có bác sĩ đi cùng mà sẽ có nhân viên y tế được đào tạo đi cùng trên xe vận chuyển bệnh nhân.

Do yêu cầu phải có bác sĩ đi cùng xe nhưng không được bệnh viện đáp ứng, nên những người này to tiếng chửi bới nhân viên ca trực, dùng tay tát bác sĩ Luân đang làm thủ tục cho bệnh nhân, lấy máy đo huyết áp ném vào người bác sĩ này, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động điều trị của khoa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc. Đến ngày 26.2, 3 người nói trên đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi sai phạm của mình.