Khởi tố 32 người tham gia đánh bạc bị Bộ Công an bắt quả tang

Viện KSND H.Tuy Phước cũng đã phê chuẩn quyết định tạm giam đối với 31 người trong số các bị can này để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 1.1, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (thuộc Bộ Công an) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an phối hợp với lực lượng Công an H.Tuy Phước và Công an tỉnh Bình Định bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang tại khu đất trống ở xã Phước Thuận (H.Tuy Phước) có nhiều người đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua cá cược, thắng thua bằng tiền.