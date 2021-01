Bộ Công an phá ổ bạc lớn ở Bình Định, bắt giữ 58 người

Sáng 2.1, Tổ công tác của Bộ Công an tiếp tục lấy lời khai để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc xảy ra tại xã Phước Thuận (H.Tuy Phước, Bình Định ).

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1.1, tổ công tác gồm khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (thuộc Bộ Công an) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an bất ngờ đột kích căn nhà hoang tại thôn Phổ Trạch, (xã Phước Thuận), bắt quả tang hàng chục người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua

Phát hiện cảnh sát, một số con bạc nhảy xuống sông Hà Thanh gần đó để bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã dùng ca nô khép chặt vòng vây, bắt gọn những người này.

Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ 58 người, thu giữ khoảng 500 triệu đồng tiền mặt, 5 ô tô, 9 mô tô và một số vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc.

Đây là một trong các hoạt động trong kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cũng như các sự kiện lớn của đất nước mà Bộ Công an phát động đến toàn lực lượng công an trên cả nước.