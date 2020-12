Nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định Phan Phi Hổ vi phạm về hoạt động xây dựng

Khám nghiệm ban đầu, căn nhà ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM) bị sập toàn bộ phần cửa trước, văng ra đường, phần tường 2 bên phía trước bị hư hỏng nặng, nghi vấn do vật liệu nổ gây ra.

Công an tỉnh An Giang đã phát hiện bắt quả tang xe ô tô khách chở theo gần 1,7 tấn huyết heo không xuất xứ, hóa đơn từ TP.HCM về An Giang tiêu thụ.