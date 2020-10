Khởi tố 44 bị can trong vụ 2 băng giang hồ sắp 'hỗn chiến' tranh giành đất

Trong số này, có 28 người còn bị khởi tố thêm hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Cơ quan CSĐT xác định, vụ án do vợ chồng Mai Thị Hồng (41 tuổi) và Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) làm chủ mưu, cầm đầu thuê Lâm Thanh Sang (32 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đến tranh chấp đất đai với băng nhóm của người tên Đen (chưa rõ lai lịch); trong đó có hành vi đập phá tài sản đang tranh chấp.

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 29.9, tại khu đất rộng khoảng 3.000 m2, thuộc KP.4, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), hơn 60 người (chủ yếu từ 17 - 25 tuổi, thân hình xăm trổ), thuộc 2 băng nhóm giang hồ đang chuẩn bị “hỗn chiến” để tranh giành đất thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, vây bắt. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 35 hung khí tự chế, 4 búa tạ và 1 máy hàn. Ngoài ra, công an còn tìm được 1 khẩu súng (dạng Rulo) bên trong có đạn vứt ở bãi đất, cách hiện trường khoảng 200 m, nhiều khả năng là vũ khí của 2 nhóm mang đi để sử dụng trong quá trình “hỗn chiến”.