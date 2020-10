Vụ 2 băng giang hồ sắp 'hỗn chiến' tranh giành đất: Tạm giữ hình sự 44 nghi can

Chiều 1.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 44 nghi can; đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.