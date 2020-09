Ngăn chặn kịp thời 2 băng giang hồ sắp 'hỗn chiến' tranh giành đất

Theo thông tin ban đầu, lúc 13 giờ cùng ngày, tại khu đất rộng khoảng 3.000 m2 thuộc KP.4, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) xuất hiện hơn 60 đối tượng thuộc 2 băng nhóm giang hồ đang chuẩn bị tham gia “hỗn chiến” để tranh giành đất thì bị công an vây bắt. Hai băng nhóm chuẩn bị nhiều hung khí tự chế là ống tuýp sắt dài gần 2 m có hàn đầu nhọn bằng sắt cùng nhiều búa sắt.

Theo điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, vài ngày trước, tại khu đất này xảy ra tranh giành giữa 2 bên được xem là chủ đất gồm vợ chồng bà Mai Thị Hồng (41 tuổi) và ông Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) với bà Nguyễn Thị Soi (65 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP. Biên Hòa). Tham gia tranh chấp đứng phía sau bà Soi là đối tượng tên Đen.

Cụ thể, giữa tháng 9.2020, Đen cùng hơn 10 đối tượng đến khu đất tự xưng là người trông coi đất cho bà Soi, yêu cầu bà Hồng không được xây dựng nhà và trồng cây trên khu đất này; đồng thời các đối tượng còn thay nhau ở trong 3 phòng trọ tại đây với mục đích giữ đất. Những ngày qua, vợ chồng bà Hồng nhiều lần yêu cầu các đối tượng rời khỏi khu đất nhưng nhóm của Đen không đi mà còn có hành vi đe dọa tính mạng vợ chồng bà Hồng.

Để giành khu đất, sáng 29.9, bà Hồng thuê Lâm Thanh Sang (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng một số đối tượng khác đến đây để đẩy đuổi nhóm của Đen. Trưa cùng ngày, Sang gọi khoảng 40 đối tượng từ P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) mang theo hung khí đến, uy hiếp băng nhóm của Đen, rồi phá dỡ 3 phòng trọ. Để chống trả lại, băng nhóm của Đen cũng huy động thêm hàng chục đối tượng mang theo hung khí tới dàn quân nghênh chiến với nhóm Sang.

Khi cả 2 nhóm tiến vào khu đất “giao chiến” thì dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an đã khép kín vòng vây, bắt 59 đối tượng, thu giữ 35 hung khí tự chế, 4 búa tạ... Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa điều tra, làm rõ.