Khởi tố 5 bị can mua bán, tàng trữ ma túy

Ngày 24.11, lãnh đạo Công an H.Hóc Môn cho biết, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh loạt bài điều tra Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn , đến nay, Công an H.Hóc Môn đã triển khai lực lượng xử lý, bắt và khởi tố được 5 bị can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu gom, lập hồ sơ đối với 65 người nghiện ma túy , đưa đi cai nghiện ở Trung tâm Nhị Xuân.

Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra nói trên, ngày 17.11, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Công an H.Hóc Môn và Công an Q.12 điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến “chợ lẻ” ma túy này.

Tối 24.11, trả lời PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Hóc Môn cho rằng, mặc dù báo đăng tải loạt bài điều tra Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn, nhưng các đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ vẫn rất manh động, những đối tượng tới mua bán, tiêm chích đã giảm nhưng vẫn còn.

Lãnh đạo Công an H.Hóc Môn nói thêm, khu vực bến xe An Sương là điểm cực kỳ phức tạp về tình hình an ninh trật tự đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy. Trong năm 2020, tính riêng địa bàn xã Bà Điểm, Công an H.Hóc Môn đã bắt, khởi tố 22 vụ, 26 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Số tang vật bắt quả tang đa phần là nhỏ lẻ, chủ yếu là heroin và ma túy "đá". Lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý với hơn 100 người nghiện ma túy ở khu vực này. Trong số này, 99% người nghiện là lang thang từ khu vực khác đến.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý người nghiện, đối tượng nghi vấn trên địa bàn cũng như tăng cường tuần tra, kiểm soát phối hợp với cấp trên để ngăn chặn, truy xét làm rõ nguồn cung ma túy từ nơi khác đến", vị lãnh đạo Công an H.Hóc Môn nói, đồng thời nhấn mạnh, quan điểm của Công an H.Hóc Môn là phối hợp với ban ngành địa phương và đơn vị để trấn áp tội phạm, giữ tình hình an ninh trật tự ổn định tại khu vực này và tiến tới chuyển hoá thành công tại địa bàn này.

Hiện Công an H.Hóc Môn đang tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan về ma túy.