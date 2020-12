Khởi tố 5 bị can tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 22.12, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài