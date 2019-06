Khởi tố 8 nghi phạm ném đá vào xe khách

Ngày 28.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Xương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 nghi phạm có hành vi dùng gạch đá ném vỡ kính xe khách khiến 1 hành khách bị thương.

Các nghi phạm gồm: Mai Xuân Đức (22 tuổi), Lê Ích Tấn (18 tuổi), Nguyễn Hải Quốc (18 tuổi), Lê Đình Minh (18 tuổi, đều ngụ xã Quảng Lưu, H.Quảng Xương), Lê Văn Bảo (17 tuổi, ngụ xã Quảng Trung, H.Quảng Xương), Lê Công Anh (18 tuổi), Nguyễn Minh Tuân (22 tuổi, đều ngụ xã Quảng Thạch, H.Quảng Xương) và Trịnh Xuân Hải (18 tuổi, ngụ xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh giữa nhà xe Cúc Mừng (chạy tuyến Nghệ An - Hải Phòng) và nhà xe Quốc Tuấn (chạy tuyến Hà Tĩnh - Hải Phòng), đêm 17.6, Hồ Viết Dũng (tức Dũng “lắc”, 39 tuổi, ngụ xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa, là người có cổ phần trong nhà xe Cúc Mừng, và là chủ quán cơm Ngọc Hiếu nằm ven QL1A ở xã Quảng Ninh, H.Quảng Xương) đã tập trung các nghi phạm trên và chỉ đạo chờ xe khách của nhà xe Quốc Tuấn chạy qua sẽ đánh dằn mặt lái xe , phụ xe.