Khởi tố, bắt giam 2 phóng viên tống tiền phó chủ tịch TX.Nghi Sơn

Ngày 20.7, đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Ân (32 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Lê Văn Tài (35 tuổi, ngụ xã Long Anh, TP.Thanh Hóa); Lê Xuân Hoàng (42 tuổi), Lê Trần Tiến Đạt (32 tuổi), Lê Trần Sính (46 tuổi), đều ngụ xã Hoằng Thịnh, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa và Nguyễn Quốc Hưng (41 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản