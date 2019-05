Khởi tố, bắt giam bị can cho vay nặng lãi

Ngày 9.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Lợi (29 tuổi, quê TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Theo Cơ quan CSĐT, trong lúc tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo thuộc P.3, TP.Sóc Trăng, công an phát hiện 2 người đang dán giấy trên các trụ điện với nội dung quảng cáo cho vay tiền trả góp . Qua điều tra, công an xác định Lợi là nghi can chính thực hiện hành vi cho vay nặng lãi