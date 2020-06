Khởi tố, bắt giam bị can đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn khai báo y tế

Ngày 4.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Công Yên (36 tuổi, ngụ ấp Long Phi, xã Long Thuận, H.Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép