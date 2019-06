Khởi tố, bắt giam Giám đốc Công ty Thiên Phúc ở Bạc Liêu

Sáng 6.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trung (35 tuổi, trụ khóm 3, P.5, TP.Bạc Liêu), Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Thiên Phúc, cũng là nơi ở của ông Trung và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.4, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra dự án Khu dân cư Nọc Nạng (P.1, TX.Giá Rai - do Công ty TNHH Thiên Phúc làm chủ đầu tư).